دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ألمانيا تلحق بأمريكا وكندا في دعم جوايدو «رئيسًا مؤقتًا» لفنزويلا

انضمت ألمانيا إلى قائمة الدول المؤيدة لتنصيب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في فنزويلا؛ وذلك بدلًا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية -إضافةً إلى كندا وعدد من البلدان في أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا- قد أعلنت تأييدها جوايدو على رأس السلطة في فنزويلا، متهمةً مادورو بتأسيس نظام دكتاتوري تسبب في «تجويع الشعب»، وأبقاه في سدة الحكم عبر تزوير الانتخابات والقمع وقبضة الأمن الحديدية.

وأيدت مؤسسات سيادية في فنزويلا -وعلى رأسها الجيش- بقاء مادورو في السلطة، كما سارعت دول كروسيا وتركيا إلى إعلان تأييدها له. واختارت الصين أن تقف على الحياد، رافضةً تدخل البعض في الشؤون الداخلية للدول.

وفي الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي بعملية سياسية شفافة في فنزويلا؛ التزمت برلين صمتًا مطبقًا تجاه الأزمة؛ ما عرضها لانتقادات داخلية حادة؛ «فالملف الحقوقي الأسود لمادورو كان يستدعي (وفق صحيفة بيلد الألمانية) الإسراع إلى اللحاق بركب الدول المعارضة لبقائه في الحكم».

غير أن الغياب الرسمي الألماني لم يدم طويلًا؛ فقد أعلن وزير الخارجية هايكو ماس -في ساعة متأخرة من مساء الخميس- أن بلاده تقف، وبشدة، ضد قمع مادورو.

وقال ماس، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر نشرتها «بيلد»، الجمعة: «لسنا محايدين.. نحن نقف بجانب الجمعية الوطنية الشعبية (برلمان فنزويلا).. مادورو ليس رئيسًا شرعيًّا ديمقراطيًّا».

ودعا ماس إلى انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، قائلًا: «نطالب -مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي- بعملية سياسية سلمية وانتخابات ديمقراطية جديدة».