وزير خارجية إسبانيا: لا نستبعد اعتراف اسبانيا بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

لم يستبعد وزير الخارجية الإسباني، ​جوزيب بوريل​، "اعتراف حكومته برئيس البرلمان الفنزويلي، ​خوان غوايدو​، رئيسا مؤقتا لبلاده في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية هناك في أقرب وقت"، مشيراً إلى أنه "كانت هذه ​الحكومة​ تصر دوما على ضرورة إجراء انتخابات عادلة في ​فنزويلا​".

ولفت إلى أنه "إذا لم تكن هناك رغبة من قبل الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​ في إجراء انتخابات، فبإمكاننا النظر في اتخاذ خطوات أخرى، من بينها الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا، على أن تقوم الجمعية الوطنية موعد ​الانتخابات​".