لم يستبعد وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، "اعتراف حكومته برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لبلاده في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية هناك في أقرب وقت"، مشيراً إلى أنه "كانت هذه الحكومة تصر دوما على ضرورة إجراء انتخابات عادلة في فنزويلا".
ولفت إلى أنه "إذا لم تكن هناك رغبة من قبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو في إجراء انتخابات، فبإمكاننا النظر في اتخاذ خطوات أخرى، من بينها الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا، على أن تقوم الجمعية الوطنية موعد الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إسبانيا: لا نستبعد اعتراف اسبانيا بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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