أ.ف.ب: الإتحاد الأوروبي يطالب مادورو بإجراء انتخابات مبكرة

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" نقلاً ​الإتحاد الأوروبي​ طالب الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بإجراء ​انتخابات​ مبكرة.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا ل​فنزويلا​ بدلاً من نيكولاس مادورو وقد اعترف بشرعيته كل من ​الولايات المتحدة​ وكندا و​البرازيل​ و​الأرجنتين​ و​كولومبيا​ و​البيرو​ و​بريطانيا​.

فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة. وحصد مادورو دعم كل من ​روسيا​ و​الصين​ و​المكسيك​ وكوبا وسوريا.