الشرطة الألمانية: تهديد بوجود قنبلة على قطار وإجلاء 500 راكب

أعلنت ​الشرطة الألمانية​، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إغلاق أرصفة في محطة فرانكفورت للقطارات نتيجة وجود تهديد بوجود ​قنبلة​ على قطار، مشيرة إلى إجلاء 500 راكب.

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