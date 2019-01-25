توافق على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفيليبين

وافقت الغالبية في جنوب ​الفيليبين​ على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثر أن ترسي سلاما في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى. وستعطي النتائج التي أُعلنت، إشارة الانطلاق لعملية تخلّي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر حركة تمرد في الفيليبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وقتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو ب​الاستقلال​ في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة.