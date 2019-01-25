"حماس": مصرون على رفض المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة

أكدت حركة "حماس" "إصرارها على رفض المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة، ومن جهة أخرى، قامت قطر بتحويل المنحة إلى ​الأمم المتحدة​"، ملعنةً "رفض الدفعة الثالثة من أموال قطر التي تقدر بـ 15 مليون ​دولار​، بسبب ما وصفته الحركة بالاشتراطات الإسرائيلية ​الجديدة​".

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