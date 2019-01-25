بيسكوف: بوتين بحث مع مجلس الأمن القومي الأوضاع في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ​ديمتري بيسكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع الأعضاء الدائمين في ​مجلس الأمن القومي الروسي​ الأوضاع في ​سوريا​، وعدداً من المواضيع الدولية والمحلية الأخرى، مشيرا الى أنه جرى خلال الاجتماع تبادل للآراء حول الشأن السوري وبصورة خاصة آفاق التسوية السياسية في سوريا.

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