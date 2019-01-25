أفادت الناطقة باسم البيت الأبيض بان "التهم الموجهة للمساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب روجير ستون تخصه هو ولا علاقة لها بالرئيس ترمب ولا بالبيت الأبيض"، مؤكدةً أن "الرئيس ملتزم بحماية البلاد وبناء الجدار جزء من العملية".
وكانت قد ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" ألقى القبض على المساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب روجير ستون والذي طلب المحقق روبرت مولر إحضاره إلى التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الأميركية بعد اتهامه بعرقلة إجراءات رسمية والإدلاء بشهادات كاذبة".
ونقلت "سي إن إن" عن شهود عيان تأكيدهم أن "قواتا مسلحة حاصرت منزل ستون في مدينة فورت لاودردال التابعة لولاية فلوريدا عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: التهم الموجهة لروجر ستون تخصه ولا علاقة لها بترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.