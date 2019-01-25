البيت الأبيض: التهم الموجهة لروجر ستون تخصه ولا علاقة لها بترامب

أفادت الناطقة باسم ​البيت الأبيض​ بان "التهم الموجهة للمساعد السابق للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ روجير ستون تخصه هو ولا علاقة لها بالرئيس ترمب ولا بالبيت الأبيض"، مؤكدةً أن "الرئيس ملتزم بحماية البلاد وبناء الجدار جزء من العملية".

وكانت قد ذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن "​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ "أف بي آي" ألقى القبض على المساعد السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب روجير ستون والذي طلب المحقق ​روبرت مولر​ إحضاره إلى التحقيقات بشأن التدخل الروسي في ​الإنتخابات الرئاسية الأميركية​ بعد اتهامه بعرقلة إجراءات رسمية والإدلاء بشهادات كاذبة".

ونقلت "سي إن إن" عن شهود عيان تأكيدهم أن "قواتا مسلحة حاصرت منزل ستون في مدينة فورت لاودردال التابعة ل​ولاية فلوريدا​ عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي".