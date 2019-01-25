أ.ف.ب: البرلمان اليوناني يوافق على اتفاق تغيير اسم مقدونيا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن ​البرلمان اليوناني​ وافق على اتفاق تغيير اسم مقدونيا.

وكان برلمان سكوبيي صادق قبل عشرة أيام على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 17 حزيران لتغيير اسم الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وبذلك ستكون مصادقة البرلمان اليوناني الفصل الأخير من خلاف يعود إلى تسعينات القرن الماضي عند قيام هذا البلد الواقع في البلقان.