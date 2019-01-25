رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع وزراء متهمين بالارهاب

وجه رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع وزراء عراقيين متورطين في أعمال إرهابية وقضايا فساد. ونقلت قناة "العراقية" الإخبارية عن مصدر نيابي عراقي القول إن عبدالمهدي وجه بتشكيل فريق يضم قضاة ومحققين بالتعاون مع هيئة النزاهة، ليجري تحقيقا مع بعض الوزراء المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية وفساد، مضيفا أن قوى نيابية وبدعم رئاسة البرلمان تتحرك لإقالة الوزراء المتهمين ب​الإرهاب​ والانتماء ل​حزب البعث​ المحظور، مبينا أن رئيس الوزراء العراقي على علم بذلك.

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