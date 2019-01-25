مسؤولة أميركية: ما يحدث في فنزويلا انقلاب مدعوم من أميركا

لفتت النائب مسلمة في ​مجلس النواب الأميركي​ ​إلهان عمر​ إلى أن "الانقلاب المدعوم من قبل ​الولايات المتحدة​ في ​فنزويلا​ لن يكون حلا للمشكلات التي يواجهها الشعب الفنزويلي"، خموضحةً أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يسعى لجعل المعارضين اليمينيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساعي من شأنها تأجيج ​العنف​ هناك، ودفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".

وشددت على أن "هذا الانقلاب المدعوم أميركيا، لن يكون حلا للمشكلات المفزعة التي يواجهها الفنزويليون"، مشيرةً إلى أنه "علينا دعم مساعي ​المكسيك​، وأروغواي، و​الفاتيكان​ من أجل التوصل لحوار سلمي هناك".