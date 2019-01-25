مسؤولة أميركية: ما يحدث في فنزويلا انقلاب مدعوم من أميركا

لفتت النائب مسلمة في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر إلى أن "الانقلاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة في فنزويلا لن يكون حلا للمشكلات التي يواجهها الشعب الفنزويلي"، خموضحةً أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لجعل المعارضين اليمينيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساعي من شأنها تأجيج العنف هناك، ودفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".
وشددت على أن "هذا الانقلاب المدعوم أميركيا، لن يكون حلا للمشكلات المفزعة التي يواجهها الفنزويليون"، مشيرةً إلى أنه "علينا دعم مساعي المكسيك، وأروغواي، والفاتيكان من أجل التوصل لحوار سلمي هناك".
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