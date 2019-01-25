خطيب جمعة طهران: نواجه حربا اقتصادية عالمية والشعب الإيراني سيخرج منها مرفوع الرأس

أكّد خطيب جمعة طهران المؤقت كاظم صديقي، أنّ "إيران تواجه حربًا اقتصادية عالمية"، مشدّدًا على أنّ "الشعب الإيراني سيخرج مرفوع الرأس في هذه المواجهة".
ولفت في خطبة صلاة جمعة، إلى "أهمية اتخاذ القرارات الصائبة لمواجهة مخطّطات الأعداء التآمرية الرامية الى السيطرة على الاقتصاد الوطني"، مبيّنًا أنّ "الأعداء يريدون في هذه الحرب الاقتصادية أيضًا مراقبة عوائدنا ونفقاتنا، وكيف وأين نحصل على الإيرادات ومن نحن على صلة بهم والّذين لديهم علاقات اقتصادية معنا".
وركّز صديقي، على أنّ "الأعداء يريدون نزع سلاحنا، ويريدون اتهامنا بالقانون الّذي نوقع عليه بأنفسنا"، داعيًا إلى "توخّي اليقظة والحذر في التوقيع على اتفاقية مجموعة العمل المالي FATF".
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