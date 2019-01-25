الحريري استقبلت البخاري بحضور السنيورة وفاعليات

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​. وحضر اللقاء رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، ومفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، وشفيق الحريري، ومنسق عام تيار "المستقبل" في ​الجنوب​ ​ناصر حمود​ ورئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ والسفير عبد المولى الصلح، والمحامي ​حسن شمس الدين​ والسيد عدنان الزيباوي. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين ​السعودية​ ولبنان ولمواضيع ذات اهتمام مشترك تنموية وتربوية وثقافية. ورحبت الحريري بالسفير البخاري مثمنة دور السعودية ووقوفها الدائم الى جانب لبنان في كل المحطات الصعبة.

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