المحامي ناجي نبيه غانم: ندعو أهالي البقاع للتكاتف والضغط على القيمين لمعالجة أزمة الليطاني

بعد أن كانت من أولوياته في برنامجه الإنتخابي حماية ​البيئة​ وصحة المواطن في ​البقاع​، رأى المرشّح السابق للانتخابات النيابية 2018 المحامي ناجي ​نبيه غانم​ أنه "بعد مشاهدة الحلقة المخصصة عن ​تلوث نهر الليطاني​ مع الإعلامي مرسيل غانم، لا يسعني سوى الذهول أمام ما عرض على ​الشاشة​ من معلومات وأفلام وثائقية تثبت حجم الكارثة بدءاً من ​التلوث​ الحاصل نتيجة ​الصرف الصحي​ والصناعي إضافة إلى الاستعمال العشوائي للمبيدات والتي تنتج نسب أمراض خطرة تودي بحياة أبناء البقاع وخاصة ​البقاع الغربي​".

وفي تصريح لـ"النشرة"، أكد المحامي غانم أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الجماعية وأمام شعوري بالقلق من عدم إعداد خطة لتدارك الكم الهائل من المخاطر على ​الانسان​ والبيئة"، لافتاً إلى "عدم تبني تحميل مسؤولية نتائج هذا الواقع إلى السلطة أو تقاعس الأحزاب السياسية أو تحميل المسؤولية للناخب الذي مدّد وجدّد عبر صناديق الإقتراع للطبقة السياسية والتي يقارب عمرها عمر تلوث الليطاني، ومن دون إغفال أن تكون الأسباب مجتمعة هي السبب الأساسي في عدم قيام الدولة القادرة"، دعا "جميع أهلنا للتكاتف وشبك الأيدي لتشكيل مجموعات ضغط على جميع القيمين دون استثناء لاعلان حالة طوارئ بيئية جدية يصار من خلالها للاسراع بوضع وتنفيذ خطة سريعة للمعالجة تلافياً لكارثة حقيقية يمكن أن تؤدي إلى ما عجزت عنه الحرب الأهلية من تهجير لأهلنا في البقاع وبالتالي طمأنة البقاعيين على صحتهم ووجودهم".