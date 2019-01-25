حنكش: على وزير الطاقة زيارة سد بقعاتة ليشاهد الأخطار الداهمة

زار عضو كتلة ​حزب الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ المدعي العام التمييزي القاضي ​سمير حمود​ وكان عرض للمستجدات في موضوع سد ​بقعاتة​ - كفرتيه.

ولفت إلى أنه "سبق أن زرنا القاضية ​غادة عون​ 3 مرات في هذا الشأن ونتابع الموضوع منذ تموز 2018، ورئيس بلدية كفرتيه جان معلوف يتابع الموضوع منذ بدء العمل بالسد"، مشيراً الى ان "الاضرار باتت كبيرة، فبعد الشتوة قبل الاخيرة حصلت سيول وجرفت التربة، وهناك تعد سافر على الاملاك العامة وعلى مجرى النهر، وهناك مشكلة مستجد هي تصدع جدران السد، وما جاء في المؤتمر الصحافي للوزير ​سيزار ابي خليل​ بعيد عن الحقيقة، لان التنظير على الصور جميل جدا، لكن الواقع على الارض مغاير".

وأمل من ابي خليل "ان يزور السد ليرى بأم العين الاخطار الداهمة التي تهدد القاطنين في جواره"، لافتا الى "وجود بيوت مصدعة وبيوت مشققة والناس في حيرة بسبب ممارسة الضغوط، الجدران تفككت وهذه مشكلة مستجدة، أما المشكلة القديمة ​الجديدة​ فهي التعدي على الاملاك العامة بطول نحو كيلومترين، وهناك ردم لمجرى النهر، وهذا ما تسبب ب​الفيضانات​".

وأضاف: "إتكالنا على ​القضاء​، وبعدما كنا تواصلنا مع الرئيسة غادة عون 3 او 4 مرات واعطيناها كل المستندات، عرضنا اليوم هذه المستندات على الرئيس حمود، وهي تظهر كيف ان ​السيول​ جرفت الاتربة الى الطرق والقرى التي تقع تحت مستوى السد"، متمنياً على سمير حمود "التحرك لان ما يحصل هو خطر على ​البيئة​ وعلى سلامة الناس".