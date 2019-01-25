استقبل نقيب ​الصحافة​ اللبنانية ​عوني الكعكي​، ​فوزي زيدان​ الذي قدم إليه كتابه "الدولة المستباحة"، وهو يتضمن خمسة ابواب. ويتحدث الباب الاول عن الرئيس ​رفيق الحريري​ في كل ذكرى سنوية لاستشهاده منذ عام 2013 ولغاية العام الجاري. ويتناول الباب الثاني كلمات و​مقالات​ عن شؤون ​بيروت​ وشجون اهلها ومعاناتهم، وعن سير عدد من رجالاتها الذين خدموا المدينة وتركوا بصمات في صفحات تاريخها. وأما الباب الثالث فيتناول ملفات وطنية وخدماتية والازمات السياسية والحياتية والبيئية الناتجة عنها، وتداعيات سيطرة "​حزب الله​" على قرار الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة. والباب الرابع يتناول الازمة السورية وتداعيات انقسام اللبنانيين بين مؤيد للثورة ومناهض لها على الاوضاع اللبنانية كافة، وبخاصة السياسية والاقتصادية. واما الباب الخامس والاخير فيتضمن مختارات من الانشطة التي قام بها زيدان، والكلمات والمواقف والتصريحات التي ادلى بها خلال رئاسته لـ "اتحاد جمعيات العائلات البروتية" من 28/2/2014 ولغاية 24/2/2017. ورحب الكعكي بالكتاب وتمنى لمؤلفه مزيدا من ​الكتب​ اغناء للمكتبة الثقافية.

كانت هذه تفاصيل خبر الكعكي تسلم من فوزي زيدان كتابه الدولة المستباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.