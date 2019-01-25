أبي اللمع زار جمعية "يسوع خبز الحياة" وأشاد بعملها مقدما حصصا غذائية للمسنين

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​، مركز جمعية "يسوع خبز الحياة" في مركزها في ​برج حمود​، حيث التقى رئيسة الجمعية فانا يوسف والأعضاء.

وتناول أبي اللمع الغداء مع أفراد الجمعية والمسنّين المحتاجين، الّذين تُقدّم لهم الجمعية وجبات ساخنة يوميًّا.

وفي ختام لقاء التعارف، قدّم أبي اللمع حصصًا غذائية للمسنين، وأشاد بعمل الجمعية لما تقدّمه من نشاطات وفعاليات تتلاقى والتعاليم المسيحية الحقة، طالبًا الاتصال بمركز الجمعية على رقم الهاتف 70985510 للمساعدة.

يُذكر أنّ إلى الوجبات اليومية الساخنة، تقوم جماعة "يسوع خبز الحياة" بإقامة لقاءات روحية إرشادية للأفراد والعائلات، وتؤمّن إفطارات لحوالي 200 طفل في مدارس المنطقة أسبوعيًّا، كما تزور منازل عائلات محتاجة وتساعدهم على ترميمها ودفع الإيجارات والفواتير المتوجّبة عليهم من ماء وكهرباء.