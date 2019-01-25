طارق المرعبي: نحن أمام حل حكومي مع الصيغ الجديدة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ في حديث اذاعي أن "رئيس ال​حكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لم يمل أو يكل عن تحركاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها حل مشاكل المواطنين واعادة العجلة الاقتصادية والمعيشي الى سابق عهده"، مشيرا الى أنه "على الرغم من ان العقد اصبحت واضحة، لكنني متأكد من ان التأليف اصبح قريبا، ونحن أمام حل خصوصا مع الصيغ الجديدة التي تطرح والتي ترضي جميع الافرقاء".

وعن الأحاديث التي تقول ان الحريري سيستقيل في حال لم يتمكن من تأليف الحكومة قبل نهار السبت المقبل نفى المرعبي "هذه الاقاويل، وسأل من هو المصدر؟".