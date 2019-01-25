أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي في حديث اذاعي أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يمل أو يكل عن تحركاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفها حل مشاكل المواطنين واعادة العجلة الاقتصادية والمعيشي الى سابق عهده"، مشيرا الى أنه "على الرغم من ان العقد اصبحت واضحة، لكنني متأكد من ان التأليف اصبح قريبا، ونحن أمام حل خصوصا مع الصيغ الجديدة التي تطرح والتي ترضي جميع الافرقاء".
وعن الأحاديث التي تقول ان الحريري سيستقيل في حال لم يتمكن من تأليف الحكومة قبل نهار السبت المقبل نفى المرعبي "هذه الاقاويل، وسأل من هو المصدر؟".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: نحن أمام حل حكومي مع الصيغ الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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