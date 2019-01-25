النشرة: توقيف سوريين إثنين في بحاصبيا لدخولهما البلاد خلسة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "دورية من ​شعبة المعلومات​ أوقفت في مخيم سردة قضاء مرجعيون كل من السوريين (ع،ص،أ) و (ع ، أ ، ع) لدخولهما البلاد خلسة وقيادة أحدهما ​دراجة نارية​ دون لوحة وقد تم تسليمهما إلى مخفر ​قوى الأمن​ في ​الخيام​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

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