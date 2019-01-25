الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة أمس

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 24 كانون الثاني 2019 ما بين الساعة 6:15 والساعة 8:43، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، على أربع مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:30، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 15 دقيقة، حيث قام برمي عبوة متفجرة داخل المياه المذكورة"، لافتةً إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".