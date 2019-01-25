أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 24 كانون الثاني 2019 ما بين الساعة 6:15 والساعة 8:43، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربع مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:30، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 15 دقيقة، حيث قام برمي عبوة متفجرة داخل المياه المذكورة"، لافتةً إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.