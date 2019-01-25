قائد الجيش بحث مع النائب عون بأوضاع البلد والتقى المسؤول العسكري واتكينس

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. من ثمّ، التقى رئيس مكتب ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ في "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" Robert Watkins على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في مسائل عسكرية ذات اهتمام مشترك.

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