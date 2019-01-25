إرجاء جلسة محاكمة سوزان الحاج حبيش وإيلي غبش إلى 7 شباط 2019

أُرجأت جلسة استجواب المقدم ​سوزان الحاج​ حبيش وإيلي غبش إلى الخميس 7 شباط 2019، من دون الاستماع لإفادة حبيش والاستماع فقط لافادة غبش لضيق الوقت.

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