الهلال الاحمر الاماراتي وزع مساعدات غذائية على النازحين السوريين بحاصبيا

وزعت وحدة ادارة الكوارث في الصليب الاحمر ال​لبنان​ي في ​حاصبيا​ باشراف وتنظيم من سفارة ​الامارات​ العربية المتحدة في لبنان ووزارة الدولة لشؤون النازحين وبحضور مندوبين للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حوالي 1600 حصة غذائية على العائلات السورية النازحة الى منطقتي ​العرقوب​ وحاصبيا مقدمة هبة من ​الهلال الاحمر​ الاماراتي وقد لاقت هذه اللفتة الانسانية الكريمة ارتياحا وتقديرا عامين لدى هؤلاء المستفدين الذين اعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات حكومة وشعبا وللصليب الاحمر اللبناني وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وكل من ساهم وساعد في هذه الحملة الانسانية سيما وانها جاءت في الوقت المناسب تزامنا مع الاحوال الجوية السيئة وظروف اقتصادية ضاغطة .

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