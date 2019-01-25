اللواء خير تفقد الأضرار على طريق قبيع- صوفر: للإسراع في البدء بإصلاحها

تفقّد رئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ اللواء ​محمد خير​، الأضرار الجسيمة الواقعة على طريق قبيع - صوفر، وهو تربط قضاءي ​عاليه​ و​بعبدا​، بطلب من عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، الّذي تابع الأضرار الّتي خلّفتها ​العاصفة الثلجية​ في منطقة ​المتن​ وخصوصًا من انهيار للطرقات، إضافة إلى الأضرار الأُخرى.

ولفت في هذا الإطار، إلى أنّه "سيجري إعداد ملف خاص لهذه الطريق، على أن يبدأ العمل بها قريبًا لما لها من أهمية حيويّة لأهالي المنطقة"، مركّزًا على أنّ "هذه الخطوة الأولى على طريق البدء بالإصلاحات، على أن يُصار لاحقًا إلى استكمال الملفات لطرقات وأضرار أُخرى في منطقة المتن الأعلى".

وطالب اللواء خير، بـ"ضرورة الإسراع في البدء بإصلاح هذه الطريق الّتي تُعتبر شريانًا حيويًّا لأهالي جرد عاليه والمتن الأعلى".

وكان في استقباله رئيس ​بلدية قبيع​ أكرم الأعور ومدير فرع "الحزب التقدمي الإشتراكي" في البلدة ابراهيم أبو فخر الدين وعدد من أعضاء المجلس البلدي.