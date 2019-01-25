زهير الخطيب:مؤامرة ترامب على فنزويلا نسخة مكبرة لمحاولتها الانقلاب على المقاومة في لبنان

رأى أمين عام جبهة البناء ال​لبنان​ي ​زهير الخطيب​ في التطورات الراهنة في ​فنزويلا​ بمحاولة إدارة الرئيس الأميركي ​ترامب​ توظيف تداعيات حصارها الاقتصادي الطويل على فنزويلا بترتيب انقلاب على الشرعية، تكشف عن حالة هذيان وارتباك لدى ​الإدارة الأميركية​.

واعتبر الخطيب في لقائه التضامني مع السفير الفنزويلي " إيسوس" أن ما بدأ يعانيه لبنان من صعوبات اقتصادية وتصنيفات مالية متدنية وتأجيل للتشكيل الحكومي بإيحاءات خارجية يأتي في إطار محاولة لقلب التوازنات الداخلية وخطوة لعزل ​المقاومة​ تمهيداً لضربها بعدوان إسرائيلي جديد بما ينسجم مع السياق الإنقلابي المُضخم الذي يُدبر اليوم للشرعية في فنزويلا.