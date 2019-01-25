العشائر في شمال سوريا: الشعب السوري مصمم على الدفاع عن وأرضه وسيادته

اكدت القبائل والعشائر السورية والفعاليات في شمال ​سوريا​ بعد اجتماع لها في مدينة اثريا بحضور اكثر من الف شخص من ممثلين لاهالي الحسكة و​الرقة​ و​دير الزور​ وحلب ان "​الشعب السوري​ مصمم على الدفاع عن نفسه وأرضه وسيادته بكل الوسائل ضد أي شكل من أشكال العدوان بما فيه الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية".

وشدد المشاركون في بيان على أن "سوريا ستبقى وطناواحدا سيدا مستقلا وأبناء ​الجزيرة​ متمسكون بوطنهم ودولتهم وجيشهم وقيادتهم مؤكدين أن راية الوطن هي علم الجمهورية العربية السورية الذى يرمز لسيادتها وقدسيتها ومعبرين عن الرفض القاطع لإقامة ما تسمى منطقة آمنة شمال البلاد.

كما أكد البيان على استقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ورفض أي مخطط تقسيمي تحت أي مسمى.