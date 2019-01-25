أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن ​الجمارك اللبنانية​ صادرت قطيع مؤلف من 80 رأس ماعز على ​الحدود اللبنانية السورية​ في خراج بلدة ​الصويري​ ​البقاع الغربي​ بعد الكشف عليهم من قبل طبيب بيطري من ​وزارة الزراعة​ تبين انهم يحملون جرثومة ​الحمى المالطية​ على الفور تم ذبح القطيع وطمرها في جرد الصويري.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجمارك تلف 80 رأس ماعز على الحدود مع سوريا لحملها الحمى المالطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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