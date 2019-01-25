تابع قاضي التحقيق العدلي في جريمة مقتل صبحي ونديمة الفخري في ​بتدعي​، سامي صادر، تحقيقاته في ملف الجريمة، فأجرى مقابلات بين ثلاثة مدعى عليهم في القضية، استمرّت ساعات عدة. وأحال صادر الملف إلى ​النيابة العامة التمييزية​ لإبداء الرأي.

كانت هذه تفاصيل خبر صادر تابع تحقيقاته في ملف جريمة بتدعي وأحاله إلى النيابة العامة التمييزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.