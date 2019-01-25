المشنوق إستقبل حواط وسفيرة أوستراليا وعرض مع شبيب أضرار العاصمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ السفيرة الاوسترالية الجديدة ربيكا غريندلاي، ضمن لقاء تعارف، تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وأفق التعاون الامني. كذلك استقبل النائب ​زياد حواط​، وناقش معه المستجدات السياسية وشؤونا تنموية تتعلق بمنطقة جبيل. وبحث المشنوق مع محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ في أضرار العاصمة.

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