روسيا تعرض التوسط بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية لحل الأزمة السياسية

عرضت روسيا، اليوم الجمعة، التوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، مبدية استعدادها للتعاون مع كل القوى السياسية التي تتحلى بالمسؤولية، بحسب ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.

جاء ذلك بعد يوم من وصف موسكو لنيكولاس مادورو بأنه الرئيس الشرعي لفنزويلا وليس زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد يوم الأربعاء وحصل على تأييد من واشنطن ودول في أميركا اللاتينية.

ونقلت الوكالة عن مدير قسم أميركا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين عرض موسكو للوساطة. اقرأ أيضاً... واشنطن تدعو للاعتراف بغوايدو رئيساً لفنزويلا.. وروسيا تدعم مادورو

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