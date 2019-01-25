الرئيس الروسي فلاديمير بوتينوكالات:
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لفنزويلا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية-إن بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في فنزويلا، عددا من الموضوعات الدولية والداخلية، متابعا أن "الرئيس
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يؤكد رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.