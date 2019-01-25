بوتين يؤكد رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا

وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لفنزويلا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية-

إن بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في فنزويلا، عددا من الموضوعات الدولية والداخلية، متابعا أن "الرئيسالروسي تبادل مع المشاركين في الاجتماع وجهات النظر حول الشأن السوري، وآفاق التسوية السياسية في سوريا​​​؛ فيما تم بحث الموقف في فنزويلا، والتأكيد مرة أخرى على موقف روسيا الرافض لأي تدخل خارجي في الوضع السياسي الداخلي في هذا البلد".