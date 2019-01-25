التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على المستشار السياسي السابق لترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

ألقي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض صباح اليوم على روجر ستون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منزله بولاية "فلوريدا"

الأمريكية، في إطار التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام2016، حسبما ذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه تم توجيه 7 اتهامات لستون، هي تهمة بعرقلة العدالة، و5 تهم للإدلاء ببيانات كاذبة وتهمة التأثير على الشهود.