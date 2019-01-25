مقتل وإصابة 11 عنصرًا من الجيش اليمني في انفجاربالبيضاء

انفجار فى اليمنوكالات:
قتل خمسة عناصر وأصيب ستة آخرين من قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية فيمنطقة حواران بمحافظة البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن
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