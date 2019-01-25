انفجار فى اليمن وكالات: قتل خمسة عناصر وأصيب ستة آخرين من قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حواران بمحافظة البيضاء. منطقة حواران بمحافظة البيضاء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن خمسة جنود قتلوا وأصيب 6 آخرون في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بمنطقة حواران، أثناء محاولة الجنود إسعاف جرحى مدنيين انفجر بهم لغم آخر في نفس المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 11 عنصرًا من الجيش اليمني في انفجاربالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.