نائب رئيس الوزراء الإيطالي يأمر باستدعاء السفير الهولندي

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أمر نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، باستدعاء السفير الهولندي لدى بلاده على خلفية أزمة مهاجرين عالقين منذ أسبوع على متن سفينة الإنقاذ (سي ووتش 3) التي ترفع العلم الهولندي.
وكتب دي مايو -في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته وكالةأنباء "آكي" الإيطالية- "أعتقد أنه من المستحسن استدعاء السفير الهولندي فورا، وسؤاله عن نوايا حكومته، هل ستنضم إلينا في مطالبة (سي ووتش 3) بالتوجه إلى مرسيليا، أم السماح للسفينة بالرسو في روتردام؟".
وأضاف المسؤول الإيطالي "نحن على
وتصر السلطات في روما على إغلاق موانئ البلاد أمام المهاجرين، إلا أنها سمحت لسفينة (سي ووتش 3) -التابعة لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية- بدخول المياه الإقليمية الإيطالية بسبب سوء الأحوال الجوية؛ لتجنب تعرض 47 مهاجرا على متنها للخطر، وذلك حسبما أفاد خفر السواحل.
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