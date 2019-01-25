فرنسا تهدد إيران بعقوبات صارمة

وكالات:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، استعداد باريس لفرض "عقوبات صارمة" على إيران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي.

وأكد لودريان، في تصريح صحفي أدلى به،

اليوم الجمعة، أن باريس مستعدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، قائلًا: "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة،وهم يدركون ذلك".

وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ودولًا أوروبية أخرى تدرس إمكان اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية جديدة بحق طهران على خلفية تجاربها الصاروخية، بما في ذلك تجميد أصول الحرس الثوري الإيراني والمواطنين المنخرطين في برنامج طهران الباليستي.