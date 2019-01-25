بعد العثور عليه ميتًا في غرفته.. دفن مصري بالسعودية لتعذر تكاليف نقله

تشيع جنازة رسلان عبدالله رسلان مصرى، مقيم بالمملكة العربية السعودية، فى حى الشرقية بمحافظة جدة، اليوم الجمعة.

وعثر على جثمان الفقيد فى غرفته بعد ثلاثة أيام من موته وقد تعذر نقل جثمانه للوطن لارتفاع

تكاليف الشحن، كما تعذر استدعاء أحد من أهله من الوطن لنفس السبب ويزيد عليه الإجراءات والتأشيرات.

والمتوفى هو رسلان عبدالله رسلان مصري مغترب وزوج ووالد لثلاثة

أبناء مواليد 1962 وعنوانه فى الوطن، الدرب الأحمر بالقاهرة،وقد نشر جروب نبض المصريين فى الخارج فيه دعاء بالرحمة له والصبر والسلوان لأهله وطلب حضور جنازته من المصريين المقيمين فى جدة لعدم وجود أحد معه من أهله بالغربة وإنا لله وإنا إليه راجعون.