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تشيع جنازة رسلان عبدالله رسلان مصرى، مقيم بالمملكة العربية السعودية، فى حى الشرقية بمحافظة جدة، اليوم الجمعة.
وعثر على جثمان الفقيد فى غرفته بعد ثلاثة أيام من موته وقد تعذر نقل جثمانه للوطن لارتفاعتكاليف الشحن، كما تعذر استدعاء أحد من أهله من الوطن لنفس السبب ويزيد عليه الإجراءات والتأشيرات.
والمتوفى هو رسلان عبدالله رسلان مصري مغترب وزوج ووالد لثلاثة
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور عليه ميتًا في غرفته.. دفن مصري بالسعودية لتعذر تكاليف نقله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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