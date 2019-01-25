كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حماس تصر على رفض المنحة القطرية المشروطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصرت حركة حماس، منذ قليل، على رفض المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة والدوحة تحولها للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...

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