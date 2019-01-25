كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: تحذير حازم لـ"مادورو" حال قمع المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، "بحزم" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "الامتناع عن أي شكل من أشكال القمع ضد المعارضة".
وقال لودريان في حديث للصحافة: "ندعو السيد مادورو بحزم، إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال القمع ضد المعارضة، وكل استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين".
يأتي ذلك بينما يتصاعد التوتر الجمعة في فنزويلا بين المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيساً"، ونظام الرئيس مادورو الذي عرض عليه العفو، ومغادرة البلاد.
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