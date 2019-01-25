كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصادق المهدي يعلن تأييده لاحتجاجات السودان الشعبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، إن التظاهرات عمت كل مُدُن السودان وأن الجيل الذي نشأ في عهد هذا النظام لقد هاجر وحقوقة مهضومة.

وأعلن المهدي، عن اعتصامات بالداخل والخارج حتى يرحل النظام بكل تنظيماته وحمل المهدي الحكومة كل ما حدث.

وقال في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة بودنوباوي نحمل هذا النظام كل ما حصل، مشيداً بالثوار، قائلًا: "منهج الثوار رفض العنصرية أثبت التجمع الشعبي على سلمية الثورة".

وشدد على مضيهم في الالتزام بسلمية المظاهرات، وكشف عن دول أعلنت تائدها للحراك الجماهيري، حيث قال ابدت الدول ذات الديموقراطية تأيدها لهذا الحراك.

وأدان المهدي، استخدام العنف ضد النظام بالقول ندين هذا العنف واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وطالب المهدي باطلاق سراح جميع المعتقليين.

وكشف عن توقيع حزب الأمة القومي، على مثياق تجمع المهنيين السودانين، مضيفاً يجب تكوين حكومة انتقالية شاملة في الغريب العاجل مطالبا الجهات النظامية بحفظ الأمن والاستقرار.