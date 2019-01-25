كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال نساء إيرانيات في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الجمعة 25 كانون الثاني/يناير، مسافرات إيرانيات مع رجل، لوجود دعوى قضائية ضدهم.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إحالة أربعة مسافرين إيرانيين "رجل وثلاث نساء" من قبل شعبة البحث والتحري مطلوبين للقضاء، وحسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأضافت الهيأة أن المسافرين الأربعة، من المطلوبين إلى مديرية شرطة النجف الأشرف لوجود دعوى قضائية ضدهم.

وأكدت الهيأة في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى مركز شرطة زرباطية لعرضها أمام قاضي التحقيق في بدره، بمحافظة واسط وسط البلاد.

وتعتقل الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية — في الجنوب، بشكل يومي مسافرين إيرانيين الجنسية منهم من يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.