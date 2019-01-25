بعد إصدار الحكم.. قيادات “حراك جرادة” تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

بعد أيام من إصدار الحكم عليهم في قضية أحداث ما عرف بـ”الأربعاء الأسود”، في مدينة جرادة، دخل قادة حراك المدينة المنجمية في إضراب عن الطعام.
وفي تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الجمعة، أكد عبد الحق بنقادى، عضو هيأة دفاع نشطاء حراك جرادة، الماثلين أمام محكمة وجدة، دخولهم في إضراب عن الطعام، حسب ما نقلته عائلاتهم، مشيرا إلى أن “معركة الأمعاء الفارغة”، دخل فيها إلى حد الآن كل من مصطفى ادعينن، والكوميدي أمين امقلش، وعبد العزيز بودشيش.
وكانت وحكمة وجدة، قبل أيام قليلة، قد أصدرت في حق الثلاثة مضربين عن الطعام أحكاما بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية أحداث 14 مارس2018، التي عرفتها المدينة المنجمية، على الرغم من أنهم كانوا قيد الاعتقال حينها.
يذكر أن سقوط “شهيدي الفحم الحجري”، جدوان، والحسين، في 22 من شهر دجنبر 2017، فجر الغضب في مدينة جرادة، حيث خرجت مسيرات حاشدة، على مدى أيام متتالية، انضم إليها الآلاف من السكان، مرددين شعار “الشعب يريد بديلا اقتصاديا”، ومنفذين إضرابات عامة، شلت الحركة في المدينة المنجمية، قبل أن تتدخل قوات الأمن، في 14 مارس 2018، وتعتقل عددا من النشطاء، وصل عددهم إلى 95 شخصا، وتتجاوز الأحكام، التي نطق بها في حقهم 133 سنة سجنا.
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