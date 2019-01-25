كوبا أمريكا.. قطر تواجه الأرجنتين ومهمة سهلة للبرازيل

أيمن عنبر (صحفي متدرب)
أسفرت قرعة النسخة 46 من “كوبا أمريكا”، التي أجريت صباح يوم الجمعة بالبرازيل، عن مواجهات قوية، بين أعتد المنتخبات الأمريكية الجنوبية.
وتم تقسيم المنتخبات العشرة والضيفين اللذين وجهت لهما الدعوة اليابان وقطر للمشاركة في البطولة، إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.
وأوقعت القرعة كل من البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، والبيرو في المجموعة الأولى، الأرجنتين، كولومبيا ،باراغواي، وقطر في المجموعة التانية، ثم الأوروغواي، التشيلي ،اليابان، والإكوادور في المجموعة الثالثة.
وحسب نظام البطولة، التي ستنطلق في 14 من شهر يونيو القادم، فإنه يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المراكز الثالثة إلى دور التمن النهائي.
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