بعد انتقال العاملات إلى إسبانيا.. أزمة في الحقول المغربية

تسبب انتقال العاملات الموسميات المغربيات للاشتغال في جني الفراولة في الحقول الإسبانية، في أزمة في اليد العاملة في حقول الفراولة المغربية، حيث اشتكت الفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء استقطاب الضيعات الإسبانية اليد العاملة المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس الفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء، أمين بناني، في حديثه لـ«اليوم24»، أن منتجي الفواكه الحمراء أصبحوا يجدون مشكلا في إيجاد اليد العاملة لجني المحصول بسبب هجرة العاملات إلى إسبانيا.

وأشار المتحدث، إلى أنهم راسلوا وزارة التشغيل ورئاسة الحكومة لتحسيسهم بالضرر الذي تسببت فيه هذه العملية، خصوصا في حوض اللوكوس، مطالبا بتوسيع نقاط انتقاء العاملات لتشمل أقاليم أخرى عوض المناطق المجاورة لمدينتي العرائش والقنيطرة.