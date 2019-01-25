وفاة مخرج أضرم النار في جسده داخل قناة جزائرية

توفي منتج، ومخرج جزائري، أمس الخميس، متأثرا بحروق خلفتها واقعة إضرامه النار في جسده، احتجاجا على عدم توصله بمستحقات مالية، كان يطالب بها.

وأضرم المخرج، يوسف قوسم، النار في نفسه، في 7 يناير الحالي، داخل مقر قناة “دزاير تي في”، بسبب عدم حصوله على مستحقات مسلسل، بث عام 2017.

وأصدرت القناة المذكورة بيانا، عبرت فيه عن أسفها “لتحول خلاف تجاري إلى مأساة”.

وكشف البيان أن المعني بالأمر أضرم النار في جسده، مباشرة بعد لقاء مع مدير القناة، الذي طمأنه أن طلبه سيدرس في اليوم الموالي.

وخلفت الواقعة، غضبا لدى المشتغلين في ميدان الإخراج، والإنتاج في الجزائر، والذين نددوا بالمشاكل، التي يواجهونها في عملهم من قبيل عدم استلام مستحقاتهم المالية.