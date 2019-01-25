آرسنال الإنجليزي يرغب في ضم نجم مانشستر يونايتد

سعيد أيت أفقير (صحفي متدرب)

دخل نادي ارسنال الإنجليزي في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الإسباني خوان ماتا، في الإنتقالات الصيفية بعد إنتهاء العقد الذي يجمع اللاعب الإسباني مع فريقه الحالي مانشيستر يونايتد.

وحسب جريدة “ديلي ميرور” فإن المدرب يوناي إمري يرغب في تعزيز خط الوسط بضم بطل العالم 2010 إلى ملعب الإمارات.

وهناك عدة أندية مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، تحاول الحصول على خدمات اللاعب صاحب 30 عاما، خصوصا بعد تصريح المدير التنفيدي لفريق مانشستر يونايتد “ايد ودوارد”، بأن تجديد عقد الاعب ليست من أولويات النادي.

ويبدو ان ماتا سيغادر “مسرح الأحلام” رفقة عدد من اللاعبين الذين سينتهي عقدهم هذا الصيف كفالينسيا وآشلي يونغ.