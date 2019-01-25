رجاء بلميرغاضبة: “متكرهوناش فالفن أكثر ما حنا كارهينو” – فيديو

عبرت الفنانة المغربية، رجاء بلمير، أمس الخميس، عن غضبها من التعليقات، التي تسيء إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “ماتكرهوناش فالوسط الفني أكثر ما احنا كارهينو”.

وشاركت بلمير على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقاطع فيديو، تعبر فيها عن استيائها من التعليقات المسيئة، خصوصا أنها تبذل كامل جهدها لإرضاء الجمهور، وتحتاج إلى التشجيع بدل الهجوم عليها.

وأوضحت بلمير أنها ليست الوحيدة، التي تتضايق من التعليقات المسيئة، بل جميع الفنانين يعانون المشكلة نفسها.

يذكر أن رجاء بلمير تحضر، رفقة شقيقها عمر، “فيديو كليب” جديد بعنوان “كما تدين تدان”.