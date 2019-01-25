أردوغان يعيد إحياء "اتفاق أضنة" الذي أرعب حافظ الأسد

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 03:50 مساءً - من أجل تطبيع علاقاتنا، نتوقع من سوريا الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وفي هذا الصدد ينبغي تحقيق المطالب المحددة التالية:

1ـ نظراً لحقيقة أن العلاقات التركية السورية كانت قد تضررت بشكل جدي بسبب الدعم السوري للإرهاب، نريد من سوريا القبول رسمياً بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن هذه المسألة. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهداً رسمياً بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أو المساعدة المالية. وينبغي أيضاً على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه [كانت سوريا أبعدت أوجلان قبل توجه عدنان بدر حسن إلى تركيا، وقد تلقت السلطات التركية إشعاراً من موسكو بوصوله فعلاً إلى أراضيها].

2ـ في هذا الإطار، يجب على سوريا:

ـ ألا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

ـ ألا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية.

ـ ألا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هوية مزورة.

ـ ألا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا.

ـ ألا ترخص الأنشطة الترويجية [الدعائية] للمنظمة الإرهابية [المذكورة].

ـ ألا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقار على أراضيها.

ـ ألا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.

3ـ التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

4ـ الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.

5ـ في ضوء ما سبق، وما لم توقف سوريا هذه الأعمال فوراً، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.