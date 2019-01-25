انت الان تتابع تفاصيل خبر أربعينية مشاورات السويد اليمنية.. الخروق تهدم "الاتفاق المطاطي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 03:50 مساءً - تشير الوقائع في اليمن إلى أنها ما زالت دون تغيير منذ اتفاق السويد الذي مضى عليه 40 يوماً بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في ظل تدخلات سعودية إماراتية في عمل الحكومة الشرعية، ودعم إيراني مستمر لجماعة الحوثيين.

ونشرت وكالة الأناضول التركية تقريراً تناقش فيه الوضع السياسي في اليمن بعيد توقيع اتفاق إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والحوثيين، أوضحت فيه أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، كثّف خلال الآونة الأخيرة، من تحركاته لتحقيق اختراق في تطبيق الاتفاق.

وكان غريفيث قدم في مشاورات السويد ورقة تتضمن الإطار العام للمشاورات المقبلة بين الطرفين، تتضمن آليات النقاش والملفات التي ستكون مطروحة في طاولة المشاورات.

واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة من المشاورات، قد تكون السادسة بينهما منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، على أن يكون موعدها نهاية يناير الجاري.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية، إن الحكومة لن تذهب إلى أي جولة من المشاورات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التي انتهت إليها مشاورات السويد، وفق التقرير.

ويعيش اليمنيون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، في نقص شبه كامل لأساسيات الحياة، وتحذيرات أممية من تدهور الأوضاع أكثر، في ظل انتهاكات كبيرة ضد المدنيين من قبل المليشيات المدعومة من قبل الإمارات والسعودية، وتلك المدعومة من قبل إيران.

ومرت الأوضاع في اليمن ما بعد مشاورات السويد بظروف يمكن تلخيصها كالآتي: