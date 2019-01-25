بابا الفاتيكان: قتل النساء أصبح وباء في أميركا اللاتينية

الخليج 365/ بغدادحث البابا فرنسيس زعماء أميركا اللاتينية، على محاربة الفساد والتصدي لعنف العصابات وتهريب المخدرات وقتل النساء الذي قال إنه أصبح "وباء" في القارة التي ولد فيها.

وتناول بابا الفاتيكان قضية الهجرة لليوم الثاني على التوالي، قائلا إنه يجب عمل المزيد للتغلب على المخاوف والشكوك، لأن المهاجرين يبحثون عن حياة أفضل.

وفي اجتماع مع أساقفة من أميركا الوسطى، قال البابا إن الكثير من الشباب وجدوا أنفسهم "محاصرين ومحرومين من الفرص في ظل أوضاع صعبة، لا يلوح لها حل في الأفق: العنف الأسري، وقتل النساء- قارتنا تعاني من وباء في هذا الصدد- والعصابات المسلحة، والمجرمون، وتجارة المخدرات".

