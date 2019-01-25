"تكبيرة الصلاة" تحوّل مسار طائرة

الخليج 365/ بغداداضطرت رحلة طيران تابعة لشركة "ترانسافيا" الهولندية إلى تحويل مسارها في الجو والهبوط اضطراريا عندما صاح راكب تونسي "الله أكبر".

وكانت الرحلة، على متن طائرة بوينغ متجهة من باريس إلى تونس، لكنها حولت مسارها إلى مطار نيس بعد أن قام شاب تونسي بالغ من العمر 30 عاما بالصلاة أمام باب قمرة القيادة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب رجال الأمن وهم يشتبكون مع الرجل، بينما كانت الطائرة في الجو، والركاب يصرخون، قبل أن يتمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.



وبعد أن تم إخضاع الرجل، هبطت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737-800 في مطار نيس كوت دازور.